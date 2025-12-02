La ayuda, en casa
Marc Márquez desvela cómo Alex le ayudó a recuperarse: "Al entrenar siempre juntos..."
Marc dice que gracias a Alex ha seguido el mundial "con la misma pasión": "Eso me ayudó muchísimo...".
Antes de llegar al ansiado noveno campeonato del mundo, Marc Márquez pasó un calvario de lesiones. Por eso dice que ese título ha sido "el más buscado y el más luchado". Pone en valor el papel de su hermano Alex, que le ha ayudado tanto dentro de la pista como fuera.
Así lo dice en 'Sport': "Alex, directa e indirectamente, es el que más me ha ayudado. Cuando estás en casa lesionado es muy fácil desconectar o no querer ver más motos, porque es como hurgar en la herida, te dices: 'Yo quiero eso, pero no puedo'. El hecho de que mi hermano estuviera compitiendo me hacía seguir el campeonato con la misma pasión y ganas que si estuviera yo corriendo y eso me ayudó muchísimo".
"Una vez me volví a subir a la moto, cada uno iba a lo suyo, pero al entrenar siempre juntos, te da una referencia a nivel de físico, porque normalmente el hermano mayor siempre ha estado un poco por delante, pero cuando te lesionas, él ya con 27 y yo con 30 años, pues se igualan las cosas. Y él ya está por encima en bici, en físico, en gimnasio. El querer acercarme ha sido un estímulo. Y en las decisiones siempre me ha intentado aconsejar de la mejor manera, aunque la última decisión la tiene el protagonista", dice el nueve veces campeón del mundo.
Atravesó lesiones muy complicadas y después tuvo que 'sobrevivir' a una Honda que no podía darle lo que él quería: "He pagado un precio muy caro por conseguirlo en todos los aspectos, sobre todo en el físico y mental, pero aparte de eso, ojalá esta vuelta sirva de inspiración a mucha gente, no solo en el mundo del deporte, sino también en la vida cotidiana".
"Cuando estás en la cresta y caes, no caes al suelo, caes más abajo y allí está todo muy oscuro. Por suerte tengo un gran entorno que me ayudó a salir de allí. Luego lo tienes que trabajar, confiar en ti y día a día seguir mejorando", cierra Marc.