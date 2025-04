Marc Márquez señala quién es el piloto de MotoGP que "menos respeto" le tiene

"Es el que más me conoce"

Desde que arrancase el Mundial de MotoGP y Bagnaia, Marc y Álex Márquez se presentasen como los claros candidatos al título, se ha hablado mucho sobre los juegos mentales que pueden ejercer entre ellos.

En la previa del Gran Premio de las Américas, al pequeño de los hermanos le preguntaron por ello y tiró de gracia para responder: "Soy el pequeño; desde que nací que estoy habituado a sufrir esos juegos mentales".

La misma cuestión se la trasladó a posteriori 'Motorsport' al octocampeón del mundo, que dejó las bromas a un lado y aseguró que con su hermano no tendrían efecto esos juegos.

"De los corredores que hay en la parrilla es el que más me conoce, y eso también hace que sea el que menos respeto me tiene. Sabe que soy de carne y hueso. Me ha visto sufrir en casa, cuando estaba mal", explicó.

De hecho, Marc cree que Alex dará la sorpresa esta temporada en más de un fin de semana: "Mi hermano es un trabajador nato. Está en una buena dinámica, y lo dije y lo repito: me ganará más de una carrera, más de dos y más de tres. No es campeón del mundo de Moto2 y Moto3 por casualidad. Y tampoco lleva todos esos podios por casualidad".

Es por ello que niega que el pequeño de los Márquez se sienta intimidado por el mayor: "Si Alex tuviera algún bloqueo, no sería capaz de liderar la carrera de Tailandia o la de Argentina, con un piloto como yo pegado a él, y no cometer ningún error. Ni uno solo. No se desconcentró en ningún momento".