La victoria de Bagnaia es histórica: nadie conseguía batir a Márquez desde Pedrosa en Valencia 2017

Pecco Bagnaia volvió a sonreír en Austin. Tras dos carreras claramente por detrás de Marc Márquez, el italiano ha batido al '93' por primera vez en la temporada. Bien es cierto que ha sido por un extraño error del catalán cuando lideraba cómodamente.

De todas formas, el bicampeón del mundo de MotoGP no desperdició la oportunidad y estrechó la distancia con su compañero de Ducati en la clasificación de pilotos. Asimismo, Bagnaia ha roto una estadística que demostraba la absoluta superioridad de Márquez con sus compañeros.

Tal y como han publicado en las redes sociales de MotoGP, el de Turín es el primer compañero de equipo de Marc Márquez que ha ganado un Gran Premio desde hace ocho temporadas. La última vez que ocurrió esto hay que remontarse al final de la temporada 2017 cuando Dani Pedrosalo consiguió.

Fue en la última cita de la temporada en el circuito deCheste en Valencia. Márquez no era matemáticamente campeón pero necesitaba no abandonar y que la Ducati de Andrea Dovizioso no ganara. El de Cervera acabó tercero y se aseguró su cuarto mundial de MotoGP.

Tras la retirada de Pedrosa como piloto oficial en 2018, nadie consiguió este registro tanto en Honda como en el año de Gresini. Pilotos como Jorge Lorenzo y Joan Mir no pudieron conseguir este registro hasta el pasado Gran Premio.