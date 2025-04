La advertencia del fiel amigo de Valentino Rossi sobre Alex Márquez: "Todos hablan de él..."

El nuevo líder del mundial de MotoGP, después del fin de semana en Austin, es Alex Márquez. Un punto más que su hermano Marc y doce más que Pecco Bagnaia. Y aunque quiera huir de la etiqueta de candidato, la realidad es que después de tres grandes premios él es el que lidera la tabla gracias a que ha finalizado segundo en todos los sprints y en todas las carreras de los domingos.

Y el jefe del equipo de Valentino Rossi, Uccio Salucci, ha lanzado una seria advertencia sobre lo que puede hacer Alex. No le sorprende que esté ahí porque es un bicampeón del mundo: en Moto3 (2014) y en Moto2 (2019).

Dice el fiel amigo de Valentino, en palabras que recoge 'Motosan' este martes, que no le sorprende que esté ahí: "Alex va rápido. Todos hablamos de él. Es bicampeón del mundo y entre no ser campeón del mundo y ser campeón del mundo hay una gran diferencia. Así que es bicampeón del mundo y no me sorprende que vaya tan fuerte. Tiene una gran moto, tiene un buen equipo".

Sobre Marc, que sufrió el primer percance de la temporada con una caída en COTA cuando lideraba, insiste en que es el piloto "más fuerte de la parrilla": "Todos sabemos quién es, cómo va, eso seguro. Es el más fuerte de todos".

¿Consejos a Bagnaia?

Salucci no quiere darle consejos a Pecco, que se subió por primera vez a lo más alto del podio con esta Ducati: "Para poder hablar con Pecco y darle consejos tienes que vivirlo como piloto, tienes que estar con él los fines de semana de carrera".

"Yo le veo tranquilo, sereno, asentado... Pecco es alguien que le da gas a dos manos. Lo que le puedo decir es que esté tranquilo y sereno, que intente encontrar su moto perfecta, su puesta a punto perfecta. Y luego que esté tranquilo y que juegue el partido, porque no le falta de nada para llegar delante", señala para finalizar el jefe del equipo VR46.