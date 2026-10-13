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"Tengo que sacar lo mejor de mí"

Marc Márquez, el 'motivador' de Jorge Martín: ojo a cómo habla del vigente campeón

El de San Sebastián de los Reyes ha asegurado que el piloto de Ducati le hace "mejor".

Marc Márquez y Jorge Martín Marc Márquez y Jorge MartínGetty

Con solo cinco citas pendientes para que concluya el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín lidera el Mundial con apenas dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez.

Con permiso de Marco Bezzecchi, que se encuentra a más de 40 unidades pero está todavía en la pelea, todo apunta a que los dos españoles, salvo catástrofe, se disputarán el título.

En Indonesia, el de Cervera se deshizo en elogios hacia el de San Sebastián de los Reyes, y este no dudó en devolverle el halago.

"Siempre se agradece que hable bien de ti alguien como Marc. Para mí es un orgullo estar peleando contra él", arrancó Martín.

Según Jorge, enfrentarse al eneacampeón le insufla una mayor energía: "Creo firmemente que Marc es quien me hace mejor, porque para poder ganarle tengo que sacar lo mejor de mí".

"Y bueno, espero poder seguir peleando con él muchos años más", zanjó Martín, que el próximo año estará en Yamaha, en declaraciones que publica 'Motosan'.

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