El Mundial de MotoGP está al rojo vivo. Jorge Martín continúa manteniendo el liderato en la clasificación con 171 puntos, perseguido de cerca por sus dos mayores rivales, Pecco Bagnaia, que cuenta con 153 y Marc Márquez que tiene 136 en su casillero.

La diferencia entre los tres principales contendientes es la moto que pilotan. Pecco y Martín llevan una GP24, al contrario de Márquez, que pilota la GP23 del año pasado. Pese a tener una moto inferior, Marc ha conseguido unos resultados estratosféricos que le mantienen metido de lleno en la pelea por el título.

Sobre las posibilidades de Marc para ganar el título de este año ha opinado una leyenda del motociclismo español. Carlos Checa ha detallado algunas valoraciones sobre si cree que el catalán podría hacerse con su noveno Mundial a bordo de la GP23 de Gresini.

"El (Mundial) del año que viene, estoy convencido que sí que puede ganarlo, de eso no tengo ninguna duda. Seguro. Pero el título de este año, lo veo más difícil, aunque puede luchar por ello", ha contado en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

"Lo que está claro es que si Bagnaia falla, Marc estará ahí. O Jorge Martín, pero después de irse a Apriliame cuesta colocar a Martín como aspirante al título. Porque no solo es Martín, también está en Pramac, que no se sabe si seguirá con Ducati", ha añadido el expiloto.

Para Carlos Checa la jerarquía que seguirá Ducati en cuanto al título de este año tendrá como prioridad tanto a los pilotos, como a los equipos satélite, que con seguridad seguirán con ellos el año que viene: "Hay muchos factores que restan y su situación la veo más difícil a nivel de confianza. No sé si puede afectar, pero la intención de Ducati debería ser que el título se quedase en el equipo oficial o en un equipo que se quedará con Ducati en 2025...".

Checa ha hablado también sobre la ayuda que Ducati podría darle a Márquez: "Marc ya ha firmado y la mejor manera de ayudarlo y que se sienta bien es con su confianza. Cerrar su futuro es mucho más importante que tener las últimas piezas de la moto porque hablamos de un deporte también muy emocional".

El campeón del mundo ha aseverado que a Marc Márquez no le queda otra que afrontar el Mundial con los medios que le han tocado: "La moto es la que es y no se puede cambiar. Es la Ducati de 2023, diferente, con otras medidas y por lo poco que sé no se trata de una pieza en concreto, es una moto que conceptualmente es diferente".

"¿Que puedan tener alguna información de más o algo que se pueda aplicar en esta base de moto? Lo desconozco. Pero es algo más relacionado con el nivel de confianza, de continuidad, de ir a las carreras viviendo el presente porque el futuro ya lo ha cerrado y no tiene que mirar más allá de lo que debe hacer y teniendo la máxima tranquilidad de haber cerrado la mejor posibilidad que tenía: con el equipo oficial y la mejor moto, donde tendrá las máximas garantías para poder conquistar el Mundial", ha concluido.