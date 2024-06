Ducati tuvo que tomar una decisión muy complicada a la hora de elegir qué piloto sería el acompañante de Pecco Bagnaia en la moto oficial para 2025. La elección incluía también a Enea Bastianini, aunque los principales candidatos eran el octocampeón del mundo, Marc Márquez, o el joven talento y actual líder del mundial, Jorge Martín.

Esta decisión se resolvió con el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati, lo que provocó que Jorge Martín se quedase sin hueco y posteriormente anunciase su fichaje por Aprilia. El madrileño ya había avisado su deseo de pilotar una moto oficial, por lo que la decisión de Ducati de mantener a Márquez, desencadenó su traspaso.

La leyenda del motociclismo español Carlos Checa expresó su opinión sobre lo que podía desencadenar el traspaso de Martín hacia Aprilia, y señaló que el madrileño podría haberse precipitado al anunciar su equipo para 2025 tan pronto. Checa ha asegurado que para ganar el mundial, Jorge Martín ahora lo tendrá más difícil.

"Evidentemente, lo tendrá más complicado. Jorge Martín se ha pegado un tiro en el pie. No se tiene que ser comentarista ni piloto para verlo. Solo hay que usar la lógica. Tampoco entiendo este movimiento, pero esa es otra historia", ha explicado Carlos Checa en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

"Cuando estás líder del Mundial es demasiado importante este momento como para irte… pero no quiero entrar ahí. Está claro que cuando te vas al máximo rival, que es Aprilia, a Ducati le interesa cuidar a los pilotos de casa y que sabes que tienen continuidad dentro de la marca, como son Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que pasará al equipo oficial", ha añadido el expiloto.

Carlos Checa ha señalado que además, Pramac tiene aún su futuro incierto y no se sabe si continuará siendo equipo satélite de Ducati, y que si a esto se le suma lo que previamente recalcaba sobre el movimiento hacia Aprilia, Jorge Martín ya no es tan aspirante al título.

"Si Bagnaia falla, Marc estará ahí... O Jorge Martín, pero después de irse a Aprilia me cuesta colocar a Martín como aspirante al título. Porque no solo es Martín, también está en Pramac, que no se sabe si seguirá con Ducati. La intención de Ducati debería ser que el título se quedase en el equipo oficial o en un equipo que se quedará con Ducati en 2025", ha remarcado para cerrar.