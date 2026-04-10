Marc Márquez, más insaciable que nunca: "Ganar nunca fue una meta, solo un punto de partida"

El vigente campeón del mundo ha reflexionado acerca de sus logros y carácter incansable. Pese al pésimo comienzo de temporada, el español ya tiene en la cabeza remontar tras el parón de abril.

Marc Márquez lo tiene todo en su contra. El piloto ilerdense no ha empezado la temporada con buen pie y, sumado a la lesión de su hombro derecho y las múltiples caídas que ha tenido, todo apunta a que este año le costará defender su título como campeón de MotoGP.

Pese a todos los inconvenientes con los que cuenta ahora mismo, el propio Marc no se rinde y ya piensa en remontar en las próximas carreras, una vez finalice el parón de abril. "Tengo sed de hacerlo mejor. Me llaman inconformista, puede ser. Pero lo que sé es que, gane o pierda, siempre quiero hacerlo mejor", afirma Márquez en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

En un evento para 'Next H2.O', el eneacampeón del mundo ha reiterado su carácter ambicioso y trabajador desde joven, el cual lleva demostrando desde antes de entrar en la categoría reina. "Para mí ganar nunca fue una meta, solo un punto de partida. Siempre me describieron como una hormiguita, fuerte y trabajadora, y eso siempre intento demostrarlo", añade.

Aunque el mundial no ha comenzado como a él le gustaría, ni a Ducati, el de Cervera ha agradecido a su equipo toda la confianza que han depositado en él: "Lo que más agradezco es tener un equipo que cree tanto en ti, sin importar los títulos que tenga".

Por último, Márquez ha hablado acerca de los logros cosechados a lo largo de su carrera, destacando su primer título de MotoGP y su recuperación tras 2020. "Sinceramente, mi mayor logro ha sido mantener la motivación durante tantos años y dejar espacio para recargar", señala el de Ducati.

"Esto último es súper importante y no te das cuenta hasta que no tienes tu primera lesión. 2020 fue un golpe físico y mental; me enseñó que el cuerpo no es invencible y que también hay que aprender a parar y cuidarse", ha concluido el laureado piloto español.