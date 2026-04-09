¿Se está preparando Ducati para la retirada de Marc Márquez?: "Tienen un reemplazo perfecto"

Según ha avanzado Jack Appleyard, reportero de boxes de MotoGP, los italianos ya tendrían un sustituto en caso de que el eneacampeón del mundo decida poner punto y final a su carrera este año.

El futuro de Marc Márquez en MotoGP es incierto. El vigente campeón del mundo se encuentra en su último año de contrato con Ducati, y aún se desconoce si renovará, cambiará de equipo o pondrá punto y final a una espléndida carrera.

Su lesión en el hombro derecho le ha lastrado bastante en las primeras carreras de la temporada, y podría ser un motivo de peso para que el ilerdense decidiese acabar su periplo en la categoría reina. Pese a que aún no se sabe su decisión, los de Borgo Panigale podrían estar ya buscando su sustituto.

Así lo ha comentado Jack Appleyard, reportero de boxes de MotoGP, en el podcast de 'Motorsport República'. En concreto, el periodista asegura que Marc está planteándose retirarse a final de año: "Sinceramente creo que si este hombro no mejora y llegamos a la mitad, a las tres cuartas partes del camino, no creo que sea del todo imposible que Marc diga: 'Vale, al final del año, se acabó. Lo dejo'".

Es por ello que en Ducati no quieren quedarse sin piloto oficial sobre su moto, y ya tienen en mente quién suplirá al nueve veces campeón del mundo para 2027. "Está aquí para ganar campeonatos, y Ducati podría ascender fácilmente a Fermín al equipo oficial. Creo que pueden hacerlo si Marc así lo decide. Tienen un reemplazo perfecto", añade Appleyard, apuntando a Fermín Aldeguer como su reemplazo.

Aldeguer se encuentra en su segunda campaña en MotoGP, y con Gresini, equipo filial de Ducati, el español ha cosechado buenos resultados, obteniendo un octavo puesto en el Mundial de 2025. Por lo que no sería raro que desde la marca italiana le cambiasen de equipo y moto próximamente si Márquez se retira.

El hombro, su principal contratiempo

Más allá de los escasos resultados que ha obtenido en las tres primeras carreras de la temporada, el principal problema que afronta Márquez es su hombro derecho. Desde su caída en el GP de Indonesia en octubre de 2025, el de Cervera no es el mismo y su rendimiento en pista lo ha notado.

"Si siente que el hombro nunca va a mejorar, no va a tener la fuerza suficiente, teniendo en cuenta las lesiones de las que se ha recuperado anteriormente… Si siente que este es su límite ahora, y dada su mentalidad, no creo que quiera volver solo para competir al 75% de lo que es capaz de hacer y tal vez ganar alguna que otra carrera", concluye Appleyard.