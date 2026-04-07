"Todos los pilotos quieren vengarse de Marc Márquez": la atrevida declaración de un ex de MotoGP

El expiloto y periodista británico Mat Oxley asegura que, tras los duelos en Brasil y Austin del vigente campeón con Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio, muchos "le guardan rencor".

Marc Márquez continúa siendo el rival a batir en MotoGP. Pese a que el vigente campeón no está teniendo el mejor comienzo de temporada posible, los rivales de parrilla aún lo sitúan como su principal objetivo en cada carrera.

En lo que llevamos de campeonato, Márquez ha tenido varios duelos reñidos que han incluido algún que otro rifirrafe o una disculpa de por medio. Aunque es un piloto muy respetado por sus compañeros de profesión, existe la teoría de que muchos de ellos le tienen ganas.

Esta atrevida hipótesis la ha planteado el expiloto de la categoría reina, Mat Oxley. El británico, también periodista, ha comentado en su podcast 'Oxley Bom MotoGP podcast' que algunos pilotos como Enea Bastianini o Fabio Di Giannantonio "tienen todo tipo de razones para querer vengarse de Marc".

Esto se debe en gran medida a los enfrentamientos previos que han tenido con el eneacampeón del mundo en las últimas carreras. "Todos los pilotos le guardan rencor a Marc. Todos buscan venganza por diversos motivos, ya sea agrediéndolos físicamente, humillándolos o ambas cosas. Todos tienen cuentas pendientes con Marc Márquez", asegura Oxley.

Los duelos con Bastianini y Di Giannantonio

Tanto en el GP de Brasil como en Austin, Márquez tuvo dos enfrentamientos directos con dos rivales, los cuales acabaron con una advertencia y una caída en la clasificación. En el Autódromo Ayrton Senna de Goiania, el español derribó al italiano en la sprint, y pese a su disculpa posterior, Fabio le advirtió que estuviese "atento" el domingo, dejando claro su descontento.

A su vez, con Bastianini, Marc tuvo un intenso duelo en Estados Unidos en la clasificación que acabó con el de KTM por el suelo, y durante la carrera del domingo su rivalidad se intensificó con un lance reñido.

"El duelo entre Bastianini y Márquez al final de la carrera fue el mejor momento. Márquez arruinó por completo la clasificación de Bastianini. Estuvo muy reñido", apunta Oxley, señalando que debido a las acciones del de Ducati, el resto de pilotos "le guardan rencor".