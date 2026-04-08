En Europa, Marc Márquez hace posible lo imposible: el dato que da esperanzas a una posible remontada

El vigente campeón tendrá que cosechar triunfos en la gira europea de MotoGP para superar a Bezzecchi en la clasificación. Un hecho que ha logrado en tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019).

Pocas veces se ha visto a Marc Márquez en la situación en la que se encuentra. Tras haber ganado el mundial en 2025 con rendimiento excelente, el de Cervera ha comenzado el año con varios imprevistos y dificultades con la Ducati. Los 45 puntos que ha obtenido le sitúan en quinta posición en el parón de abril, pero en los circuitos europeos, Marc está hambriento.

La próxima carrera de MotoGP será en Jerez, uno de los trazados que mejor domina el vigente campeón, y también un síntoma de remontada según los datos publicados por 'Motorsport'. En concreto, a estas alturas de campeonato es inusual ver al vigente campeón teniendo que perseguir a otro piloto por el liderato, pero es un escenario en el que Márquez ya ha estado.

En los 14 años que lleva corriendo el ilerdense en la categoría reina, en tan solo seis ocasiones, se ha visto fuera del liderato en las primeras carreras cuando ha optado a ganar el título.

En 2015, 2022 y en 2024, Marc ha tenido que perseguir al líder de la clasificación antes de comenzar la gira europea. Sin embargo, en esos años, el eneacampeón del mundo no pudo colocar su nombre en la Torre de Campeones al no alcanzar a sus rivales.

Pese a ello, en otras tres ocasiones (2017, 2018 y 2019), Márquez pudo remontar y ganar a final de temporada. Ahora, en 2026, el piloto de Ducati se vuelve a enfrentar a una situación similar. Marco Bezzecchi está 36 puntos por delante de él, pero en Europa, Marc es capaz de obrar milagros y podría revalidar título con una remontada de ensueño.