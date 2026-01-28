Ducati rompe su silencio sobre el posible fichaje de Pedro Acosta como compañero de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de la marca, ha respondido a Massimo Rivola, jefe de Aprilia, que hace unos días afirmó que Acosta lo tenía cerrado con Ducati para ser compañero de Márquez.

Durante la presentación de Aprilia, Massimo Rivola, jefe de la marca y de Jorge Martín, soltó un 'bombazo' sobre la temporada 2027 de MotoGP.

"Definitivamente creo que Marc se quedará en Ducati. Pedro ya ha dicho que quiere Ducati a toda costa, así que es prácticamente una pareja ideal", señaló en declaraciones a 'Moto.it'.

Pues bien, estas palabras se las han trasladado a Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, durante una entrevista en 'Mow Magazine'.

El gurú, lejos de alimentar los rumores, se ha centrado en afirmar que Márquez es la prioridad: "Una vez que tengamos a Marc resuelto, pensaremos en el segundo".

"Que (Rivola) diga y piense lo que quiera, la realidad es que ahora mismo nuestro objetivo es cerrar el acuerdo con Marc Márquez, como hicimos con Pecco en 2024, cuando era el vigente campeón del mundo. En aquel entonces, renovamos su contrato antes del inicio de la temporada, y ese es precisamente el objetivo", ha señalado.

"Estamos trabajando, no sé aún cuándo cerraremos todos los elementos de la negociación, pero la meta es hacerlo antes de que comience el Mundial", ha zanjado.