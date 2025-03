Marc Márquez emula a Ángel Nieto: ¡el día que retrasó la salida tirando herramientas a la pista!

El agrio final de Marc Márquez en el GP de las Américas donde abandonó por una caída no dejó relucir una pillería propia de ser el más listo de la parrilla. Se produjo al inicio de la carrera ante la incertidumbre del accidente del 'Safety Car' y la caída de Fabio Quartararo en la vuelta de reconocimiento.

Ante la ausencia de lluvia y la falta de tiempo para cambiar la moto de mojado por la de seco en la parrilla, el de Cervera salió corriendohacia el box para cambiarla. Un movimiento que siguió el resto de la parrilla obligando a sacar la bandera roja por parte de Dirección de Carrera dando lugar a una situación surrealista.

La consecuencia de la pillería de Marc no es inédita en la historia del motociclismo. De hecho, fue otro español el que protagonizó la misma situación pero por un problema totalmente diferente. Es el caso de la leyenda española, Ángel Nieto.

Sobre ese movimiento del madrileño hay que remontarse al año 1984 en el circuito de Silverstone. Nieto tenía la oportunidad de conseguir su mundial 12+1, como tanto decía el propio Ángel, pero surgió un imprevisto en el la vuelta de calentamiento.

Nieto rompió el manillar de su moto y ante la falta de tiempo para que lo arreglaran tiró de una patada una caja de herramientas que había a escasos segundos de que comenzara la sesión. La presencia de piezas en la pista obligó a decretar la bandera roja y finalmente, le dio tiempo a arreglar la moto y correr.

Dos leyendas del motociclismo que cuentan con dos actos propios de dos auténticas leyendas de la competición que sacan el máximo partido a situaciones adversas. Pese a que Marc abandonó en Austin, tiene la oportunidad en Qatar de superar en victorias a Ángel Nieto.

Looking back at this moment 👀 @marcmarquez93 wasn't sat on the bike and decided to bolt back to the pits #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1SxFj03R5u