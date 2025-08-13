El inquietante mensaje de Gasly sobre Tsunoda y Red Bull: "Sé algunas cosas que no se pueden decir"

El piloto de Alpine tuvo un breve periplo en la escudería austriaca allá por el 2019 y comprende los malos resultados que está teniendo Yuki Tsunoda desde el GP de Japón.

Red Bull se ha convertido en una trituradora de segundos pilotos desde la marcha de Daniel Ricciardo a finales de 2018. Hasta cinco pilotos han compartido asiento con Max Verstappen durante este tiempo y todos han acabado siendo reemplazados, siendo el más longevo Checo Pérez tras haber pilotado desde 2021 hasta 2024. Una excepción que confirma la regla.

Yuki Tsunoda es el último en alcanzar este estatus al ser ascendido al equipo oficial desde Racing Bulls en el pasado Gran Premio de Japón. Lamentablemente, está teniendo el mismo resultado que el resto de sus compañeros: vapuleado por el tetracampeón. Lleva sin puntuar desde Imola y fue un décimo puesto.

Pierre Gasly entiende el rendimiento de Tsunoda. El de Alpine pilotó brevemente para los de Milton Keynes en 2019, pero a mitad de temporada fue descendido al equipo B. De este modo, defiende al nipón lanzando un dardo al equipo austriaco: "Hablando con Yuki, sé algunas cosas que no se pueden decir, y no es fácil. No es fácil estar en esta situación".

"No puedes compartir toda la información sobre las situaciones específicas. Intentas hacer lo mejor para el equipo, y a veces te dan algo para que funcione, y a veces te encuentras en una situación en la que, por diferentes razones, no puede funcionar como quieres", ha explicado el francés en una entrevista para 'Racing News 365'.

Tsunoda lleva solo diez puntos esta temporada y marcha en decimoctavo lugar en el mundial de pilotos. Aun así, Gasly ha reconocido que intenta asesorar al nipón en todo lo que está en su mano para hacer que mejore sus resultados en la pista.

"Por experiencia propia, intento conversar con él como amigo y aconsejarle sobre cosas que puedan ayudarle. Y creo que, en última instancia, depende de él y del equipo que funcione y hacer lo correcto para ello", ha zanjado el corredor galo.