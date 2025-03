¡Márquez es muy listo! La astuta estrategia de Marc en medio del caos de Austin: "Cuando queden dos..."

A pesar de haber perdido, Marc Márquez siempre deja muestra de porqué tiene ocho mundiales. El Gran Premio de Las Américas ha tenido un comienzo muy confuso. La lluvia hacía acto de presencia pocos minutos antes de la salida pero no de manera muy intensa.

Esto provocó que se estableciera un dilema en las escuderías. O bien se ponían neumáticos de lluvia o bien secos porque el asfalto mostraba ciertos puntos en los que no había agua. En los minutos previos a esa salida, Marc Márquez trazó un plan. El de Cervera tenía claro lo que tenía que hacer.

A falta de dos segundos para que comenzara la carrera, Márquez se ha bajado de la moto y ha comenzado a correr hacía el 'box' de Ducati: "Cuando quedaban siete minutos, no daba tiempo a cambiar neumáticos y le he dicho al equipo; 'Cuando queden dos minutos, voy a salir, probablemente me sigan todos y se retrasará la salida. Tenía muy claro el reglamento".

Márquez ha explicado su plan en los micrófonos de 'DAZN' dejando evidencia además del éxito del mismo. Porque, como bien explica Marc, los pilotos que le han seguido al box han sido los suficientes como para que dirección de carrera determinara el retraso de salida, como tenía planeado el ocho veces campeón del mundo.