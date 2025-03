La dura reflexión de Marc Márquez tras su caída en Austin cuando lideraba: "Ni era 'Superman'..."

Marc Márquez ha sufrido el primer gran 'varapalo' de la temporada. Parecía imposible que alguien pudiera hacerle frente salvo él mismo, y así ha sido. El ocho veces campeón del mundo se ha ido al suelo cuando lideraba la carrera con casi tres segundos de ventaja con respecto a Bagnaia, que era segundo.

Marc acusó la presencia de lluvia en los pianos y no pudo sumar su octava victoria en uno de sus circuitos favoritos. Además de la caída, Márquez cae al segundo puesto de la clasificación general porque en el primero se sitúa su hermano Álex Márquez, que ha vuelto a ser segundo.

El de Ducati se ha mostrado, en los micrófonos de 'DAZN', muy autocrítico con el error que ha cometido al irse al suelo: "He perdido, he cometido un error. Pedir disculpas. Son milésimas de segundo. Son bajadas de concentración. tenía muy claro lo que tenía que hacer. Ayer no era Superman y hoy tampoco es un desastre. Aun cometiendo un gravísimo error estamos a un puntos del líder".