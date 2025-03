"Márquez de repente empezó a correr...": la reacción de Bagnaia a la locura de Austin

Fue la imagen del fin de semana en el Gran Premio de Las Américas de MotoGP. A dos minutos de la salida Marc Márquez echó a correr hacia su box para cambiar a la moto de neumáticos de seco. Todos le siguieron sin dudarlo. Y Pecco Bagnaia reconoció después que justo en ese momento estaba pensando en cambiar la moto.

Lo dijo en 'DAZN' después de conseguir su primera victoria en este 2025: "He elegido la moto correcta, pero después ha empezado a llover otra vez. Cuando he llegado a la parrilla he notado que se estaba secando. Mi moto estaba con gomas de mojado y me he dicho que así iba a perder demasiado tiempo. Estaba pensando en ir al box cuando Marc ha empezado a correr...".

"Él siempre es muy listo en estas situaciones y he dicho voy a seguirle. Era lo mejor. Iba a perder demasiado tiempo. Estoy contento por esto. Hemos dado otro gran paso en la frenada y en las curvas. Sólo tengo que dar las gracias a mi equipo porque hemos hecho un gran fin de semana aquí", dice el piloto italiano que se mete de lleno en una lucha por el mundial que ahora lidera Alex.

La estrategia era la correcta. La pista estaba para secos. En caso de salir con ruedas de lluvia, los pilotos habrían tenido que pasar por boxes para cambiar.

Y fue Márquez el que provocó ese caos. Una bandera roja que también se podría haber producido por la carrera de Maverick Viñales por la parrilla... o incluso el accidente del safety car en la vuelta de formación.