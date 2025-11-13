Marc Márquez, emocionado como nunca: ojo a lo que le dicen Nadal, Alonso, Iniesta, Gasol y Putellas

Cinco de los máximos exponentes del deporte español han querido analizar el regreso del '93' a lo más alto de MotoGP tras cuatro años en el 'infierno'.

Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta, Fernando Alonso y Alexia Putellas participan en el documental 'Volver' de 'DAZN' sobre Marc Márquez.

El ilerdense, tras su durísima caída en Jerez 2020, pasó cuatro veces por quirófano y volvió a la competición con un único objetivo: ganar.

Y lo ha conseguido... y cómo lo ha conseguido. En voz de algunos de los más grandes deportistas de nuestro país, faltan adjetivos para calificar a Marc.

"Alguien que ha ganado todo lo que tenía que ganar y ha tenido la ilusión para querer sufrir y seguir", explica el extenista.

Pau, por su parte, pone su ejemplo: "Empiezas a sentirte más un paciente que un deportista o una persona".

"La clave siempre está dentro de uno mismo", apunta Iniesta muy en la línea de Alexia Putellas: "Hay otro reto que es volver".

Otra voz autorizada es la de Alonso, un ganador nato: "Y no querer volver a ganar no está dentro del ADN de Marc".

Y Márquez, tras escuchar a sus ídolos, no pudo contener las lágrimas: "Qué emoción. Cuando lo vives, y ellos lo han vivido, entiendes las palabras".

"Tienen razón. Han explicado cada uno de ellos lo que yo sentí en cada momento", añadió el eneacampeón.

UNAS LÁGRIMAS QUE REPRESENTAN LO DURO QUE FUE 🥹 Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal, Alexia Putellas… ¡TODOS SE SIENTAN PARA HABLAR DE MARC MÁRQUEZ! 🔊 ‘VOLVER’, el documental de DAZN, que conmoverá al mundo, se estrena el 3 de diciembre 🎥 pic.twitter.com/OMiTQDiM8n — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2025