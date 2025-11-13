El hombre que le ha tirado tres huevos a Luis Rubiales es su tío

Luis Rubiales recibe tres huevazos en la presentación de su libro

Durante la presentación del libro de Luis Rubiales, 'Matar a Rubiales', este jueves en Madrid se ha producido una agresión contra el expresidente de la Real Federación España de Fútbol (RFEF).

Un hombre encapuchado le ha propinado tres huevazos mientras Gonzalo Sichar, editor de la publicación, hablaba.

Tras gritar "no se preocupe, no pasa nada", el agresor ha lanzado varios huevos a un Rubiales que se ha ido directo a por él.

El individuo ha sido expulsado de la sala y posteriormente detenido, pero no todo queda ahí.

Tal y como ha contado Juanfe Sanz en exclusiva en 'El Chiringuito', el agresor es tío de Rubiales, pero no es Juan, quien trabajaba junto a él en la Federación.