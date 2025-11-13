Surrealista momento de De Miñaur: ¡No sabía que depende de Carlos Alcaraz para seguir en las ATP Finals!

Tras vencer a Taylor Fritz en dos sets, el australiano aún tiene opciones de clasificarse para semifinales de la Copa de Maestros.

El Grupo Jimmy Connors de las ATP Finals se ha agitado este jueves tras la victoria en dos mangas de Álex de Miñaur sobre Taylor Fritz.

Este resultado clasifica directamente a Carlos Alcaraz para semifinales, aunque su pase como primero o segundo dependerá de su tercer partido de fase de grupos contra Lorenzo Musetti.

Si el murciano vence al italiano, pasará como primero y se enfrentará a Zverev o Auger-Aliassime, además de asegurar el número 1 del mundo a final de temporada.

Sin embargo, si cede ante el jugador local, Alcaraz se vería las caras con Jannik Sinner en semifinales.

Pues bien, lo que no sabía De Miñaur es que tras su victoria en dos sets ante Fritz, si Carlitos gana a Musetti, el australiano estará en semifinales.

De hecho, se ha enterado en la entrevista a pie de pista: "¿Eso es cierto o no? Eh... No sé, ahora mismo no confío en ti, voy a tener que ver qué pasa".

Ya en declaraciones a 'Movistar', Alex se mostró más seguro: "Hoy voy a ser el fan número uno de Alcaraz, espero que pueda salir y jugar un gran partido, me ayudaría mucho. Pero prefiero no estresarme y pensar lo menos posible en este partido".