Ahora

"¿Eso es cierto o no?"

Surrealista momento de De Miñaur: ¡No sabía que depende de Carlos Alcaraz para seguir en las ATP Finals!

Tras vencer a Taylor Fritz en dos sets, el australiano aún tiene opciones de clasificarse para semifinales de la Copa de Maestros.

De MiñaurDe MiñaurRedes

El Grupo Jimmy Connors de las ATP Finals se ha agitado este jueves tras la victoria en dos mangas de Álex de Miñaur sobre Taylor Fritz.

Este resultado clasifica directamente a Carlos Alcaraz para semifinales, aunque su pase como primero o segundo dependerá de su tercer partido de fase de grupos contra Lorenzo Musetti.

Si el murciano vence al italiano, pasará como primero y se enfrentará a Zverev o Auger-Aliassime, además de asegurar el número 1 del mundo a final de temporada.

Sin embargo, si cede ante el jugador local, Alcaraz se vería las caras con Jannik Sinner en semifinales.

Pues bien, lo que no sabía De Miñaur es que tras su victoria en dos sets ante Fritz, si Carlitos gana a Musetti, el australiano estará en semifinales.

De hecho, se ha enterado en la entrevista a pie de pista: "¿Eso es cierto o no? Eh... No sé, ahora mismo no confío en ti, voy a tener que ver qué pasa".

Ya en declaraciones a 'Movistar', Alex se mostró más seguro: "Hoy voy a ser el fan número uno de Alcaraz, espero que pueda salir y jugar un gran partido, me ayudaría mucho. Pero prefiero no estresarme y pensar lo menos posible en este partido".

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados