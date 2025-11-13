Rubiales, agredido a huevazos en la presentación de su libro

El expresidente de la RFEF, tras recibir el impacto de varios huevos, se ha lanzado contra el agresor.

Agitada presentación del libro de Luis Rubiales, 'Matar a Rubiales', este jueves en Madrid.

Durante la intervención de Gonzalo Sichar, editor de la publicación, un espontáneo ha saltado.

Tras gritar "no se preocupe, no pasa nada", el agresor ha lanzado varios huevos contra el expresidente de la Real Federación España de Fútbol (RFEF).

Después de recibir el impacto de varios de ellos, Rubiales se ha lanzado contra el hombre.

Afortunadamente, varios presentes en la sala han conseguido frenar al exdirigente y han expulsado al individuo, que ha sido detenido en el lugar de los hechos, pero no todo queda ahí.

Tal y como ha contado Juanfe Sanz en exclusiva en 'El Chiringuito', el agresor es tío de Rubiales, pero no es Juan, quien trabajaba junto a él en la Federación.