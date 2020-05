Marc Márquez y Valentino Rossi no dejan de competir entre ellos ni cuando no hay más competición que carreras virtuales. Con el Mundial de MotoGP parado por el coronavirus, el mundo de la simulación está ganando enteros... y español e italiano se vieron las caras en el asfalto.

Reviviendo sus piques en la realidad, Márquez y Rossi se encontraron en la salida de Misano, con Vale 'sufriendo' un sándwich de las dos motos Honda de la prueba. A pesar de que una se acabó 'retirando' buscando una posición más segura para girar, Marc no hizo lo mismo.

El catalán siguió insistiendo en abrirse para tomar la curva, aunque las leyes de la física, igualmente válidas en el mundo virtual, hicieran imposible que eso pudiera completarse. La razón, ahí estaba Rossi.

Pero lejos de desistir, Márquez le embistió. Por alguna milagrosa razón, los dos continuaron sin probar el suelo tras la primera curva... pero otro Márquez, Álex, sí terminó tirando a Rossi.

Immediate disaster for two former winners! 😮@PeccoBagnaia and @mvkoficial12 are down at turn 1 as @FabioQ20 leads! 💥#VirtualMotoGP pic.twitter.com/1V3BMvIzRM