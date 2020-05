Fernando Alonso se ha estrenado en los eSports con no demasiado buen pie. El asturiano, que compitió contra pilotos como Jenson Button, Jan Magnussen, Emmanuelle Pirro y Peter Solberg, no tuvo ni mucho menos el comienzo deseado con el Brabham 44BT.

Y eso que comenzó clasificando cuarto en la primera de las dos carreras, celebradas ambas en la pista holandesa de Zandvoort siendo la segunda con la parrilla invertida. Sin embargo, la cosa ya pintaba mal desde el comienzo...

Porque en cuanto arrancó la cosa tuvo un accidente. Contra el muro, algo que no pasó factura al ser todo un juego. En plena remontada, cuando rodaba octavo, se salió de la trazada para no tener más remedio que acabar abandonando.

En la segunda carrera apenas duró dos vueltas. En el segundo giro, Fernando chocó con Thiago Monteiro, otro ex de la Fórmula 1, en la curva peraltada de la pista holandesa. Y ahí se acabó la historia.

Eso sí, no será la última vez que Alonso se suba al simulador. Fernando repetirá en la carrera online de las 500 Millas de Indianápolis, que se correrá cuando debía haberse disputado la de verdad.

Fun day driving at the sim! 😂😂😂😂!! Next weekend another challenge at Indy!! 😍 pic.twitter.com/r5swpmAzby