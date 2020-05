La prueba virtual de las 500 Millas de Indianápolis ha acabado en bronca. Simon Pagenaud sacó a Lando Norris de la pista de manera intencionada cuando iba líder... y entonces empezó el lío.

Hasta Zak Brown alzó la voz. "No es lo que esperas de un campeón". Y el propio Norris comentó entre risas al ver repetida la secuencia: "¡Qué perdedor!", comentó en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó de la siguiente manera. Pagenaud dijo en voz alta: "Saquemos a Lando de la pista. Hagámoslo". Y provocó el accidente, ante la indignación del piloto de McLaren.

"Me siento muy mal por los chicos. Tal vez algunos no se lo toman en serio, piensan que solo es un juego, que no importa. Pero hay muchos otros que empleamos tiempo en esto, aunque estemos en casa sin hacer nada, aún seguimos trabajando y probando cosas. Después todo se arruina porque un piloto que no es de la IndyCar está ganando la carrera", aseguró Norris.

Incluso Norris incorporó a su 'streaming' a Max Verstatppen, que aseguró que el movimiento de Pagenaud "es lo más tanto" que había visto en mucho tiempo.