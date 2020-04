Joaquín y Marc Márquez se reunieron en Instagram para charlar sobre su confinamiento... y la conversación no tuvo desperdicio. Fútbol, motos y chistes... varios chistes.

Y el piloto de MotoGP no dejó pasar la oportunidad para vacilar a su compañero. Tras preguntarle sobre su estadio favorito empezó la guerra de zascas. "Me encantaba el viejo San Mamés", decía Joaquín. Y ahí llegó la respuesta de Márquez: "Eso es porque ya has pasado una edad... ya tiras de lo antiguo", reían ambos.

Asimismo, ambos recordaron el 'hat trick' del gaditano en el encuentro de Liga ante la Real Sociedad: "Cuando metí el tercero miré el marcador y sólo llevábamos 20 minutos, quería que el entrenador me cambiara para no estropearlo", bromeaba.

Ambos charlaron de sus hobbies durante la cuarentena: videojuegos, series... "Mi hermano y yo jugamos mucho a la consola. "Nos hacen hacer carreras virtuales cada dos semanas. No se me damuy bien tecnología lo justo…", comenta.

"¿Y tú, Joaquín?", le preguntaba el de Honda. "Yo soy más de ver películas. Por ejemplo las series no me gustan mucho. Empecé 'La Casa de Papel', pero me quedé a medias", contestaba el capitán del Betis.

Y para terminar, como no podía ser de otra manera, Joaquín contó un chiste. Aunque, eso sí, repitió el repertorio de la semana pasada: "Cariño, te estás gastando todo el dinero en alcohol...".