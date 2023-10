Hace unos pocos días Ducati soltó la 'bomba': tras salir de Honda y renunciar a 15 millones de euros en 2024, Marc Márquez ha firmado un contrato con Gresini Racing en el que pilotará "prácticamente gratis".

El equipo satélite lo ha desmentido, y en la previa del GP de Tailandia el de Cervera se ha referido a la noticia, destacando que prima lo deportivo por delante de cualquier otro punto.

"Como persona ambiciosa y si quiero conseguir mis retos pongo lo deportivo por delante. Tampoco he dicho yo que corra gratis. Depende", ha explicado el ilerdense.

"Es priorizar otras cosas. Tengo la suerte de que puedo hacerlo y puedo priorizar lo deportivo que es lo que siempre he priorizado en mi carrera deportiva", ha añadido.

De hecho, es una mentalidad que mantendrá hasta que se retire: "Siempre que he decidido yo he priorizado estas cosas y lo seguiré haciendo hasta que me retire". Es momento, al menos, está claro que no llegará a final de 2024.