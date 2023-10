El contrato de Marc Márquez en Gresini está provocando muchos comentarios. Directamente desde Ducati aseguraron que iba a correr gratis. Lo dijo el director deportivo, Paolo Ciabatti.

Y parece que ese comentario no ha gustado nada en el futuro equipo de Marc. Según ha informado 'AS', el equipo ha querido desmentir que Marc no va a tener sueldo la próxima temporada.

"Tampoco he dicho que yo corra gratis...", ha expresado Márquez en la rueda de prensa de este jueves.

Ciabatti fue muy claro en sus declaraciones. "Hasta donde yo sé, es así...", respondió cuando le preguntaron si Márquez iba a correr gratis.

"Se lo tendrías que preguntar al equipo Gresini Racing o bien al propio piloto si quiere decirlo. Un piloto como Marc Márquez decida correr gratis para un equipo satélite, con tal de subirse a una Ducati, es un motivo de orgullo", dijo el jefe de Ducati.

"Seguramente, el equipo Gresini no puede permitirse pagar a un piloto la cantidad de dinero a la que estaba acostumbrado Marc Márquez. Así que, sea cual sea la situación, estamos hablando de algo completamente diferente, donde el factor económico no fue lo que impulsó esta decisión", sentenció Ciabatti.