Tras pasar cuatro veces por quirófano después de su durísimo accidente en Jerez 2020 y después de ver que la Honda estaba lejos de ser competitiva, Marc Márquez se planteó la retirada.

El de Cervera, seis veces campeón del mundo de MotoGP, lo ha confesado durante un acto con 'Audi'.

Al final, su pasión por las motos le hizo darse otra oportunidad que ahora está disfrutando en Gresini.

"Me planteé retirarme, pero no puedes tomar una decisión en caliente. No me imaginaba una vida sin moto ni adrenalina", ha explicado.

"Todavía me queda cuerda", ha añadido Márquez, explicando que su cuerpo le pedía dejar la marca que le brindó seis coronas.

"Cuando pasas una época mala, lo que buscas son cambios para encontrar esa confianza. Lo que pretendo es volver a crecer", ha señalado.

"He ganado mucho en el pasado y en Gresini he tenido ese respeto", ha añadido.

"Tengo que desaprender muchas cosas. Llevo 11 años con el mismo estilo de moto. Tienes que adaptarte a la moto y pulir los últimos detalles. Tienes unos vicios y tienes que quitártelos", ha zanjado, hablando sobre el estilo de la Ducati.