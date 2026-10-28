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"Él es un asesino"

Marc Márquez afirma que tiene "muchas diferencias a nivel personal" con Pedro Acosta

El vigente campeón del mundo ha comparado su caso con el de Leo Messi y ha asegurado que "Ducati ha elegido al piloto adecuado para su futuro".

Marc Márquez y Pedro Acosta Marc Márquez y Pedro AcostaGetty

Ya como líder del Mundial de MotoGP y a falta de cuatro (o tres según lo que ocurra con Qatar) Grandes Premios para que finalice la presente temporada, Marc Márquez ha concedido una extensa entrevista a 'Motosprint' en la que ha repasado su carrera.

Entre otros aspectos, el de Cervera ha hablado sobre el futuro, y su próximo paso será compartir equipo con Pedro Acosta en Ducati.

Marc asegura que en lo referido al carácter son diferentes: "A nivel personal creo que hay muchas diferencias entre nosotros, pero en la pista él es un 'asesino'. Siempre he dicho que las generaciones avanzan y no se puede hacer nada".

El '93' pone el ejemplo actual de Leo Messi para explicar cómo varía el duelo entre un veterano contrastado y un joven con hambre de victoria.

"Es imposible ganar hasta los 40 años, un poco como si tomáramos hoy a Messi y un fenómeno de 20 años. Messi puede usar la cabeza y la experiencia, pero el otro tiene más explosividad, y en este caso Ducati ha elegido al piloto adecuado para su futuro", ha señalado.

La llegada de Acosta conllevará la salida de un Pecco con el que se solidariza Marc: "Lamento mucho la situación que está viviendo Bagnaia, ya que es un chico muy bueno y cuando llegué a Ducati me recibió con los brazos abiertos".

"Él tiene a su gente, pero hablamos, y sabe que también estoy aquí para intentar ayudarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, sé que cuando estás en ciertas situaciones quieres a tu gente. De todos modos, hablamos, pero lo guardamos para nosotros", ha zanjado.

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