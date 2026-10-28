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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

La jornada del jueves también podría cancelarse

Se suspende la jornada de Copa del Rey por el accidente de tren en Urda

La Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de aplazar los 24 partidos de primera ronda previstos para este miércoles.

Copa del Rey Copa del ReyGetty

Tras el terrible accidente que ha tenido lugar esta mañana en Urda, provincia de Toledo, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de suspender la jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles.

El choque entre los dos trenes han dejado intransitable la línea que une Madrid y Andalucía, lo que afecta al desplazamiento de muchos equipos.

Aplazados los 24 partidos de este miércoles, queda por ver qué ocurrirá con los 14 que estaban programados para el jueves.

Partidos del miércoles 28 de octubre

  • Anaitasuna FT - Deportivo Alavés
  • CD Tarancón - Levante UD
  • Peña Sport vs. SD Huesca
  • Utebo FC vs. CE Sabadell
  • CD Pamplona vs. SD Eibar
  • Coruxo FC vs. Zamora CF
  • Club Portugalete vs. Real Unión Club
  • UD Poblense vs. AD Ceuta FC
  • CD Alcoyano vs. RCD Mallorca
  • CS Puertollano vs. Albacete Balompié
  • CD Badajoz vs. CD Tenerife
  • CD Covadonga vs. Real Valladolid
  • CD Numancia vs. Real Oviedo
  • SD Amorebieta vs. UD Logroñés
  • CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén
  • Trival Valderas vs. CD Leganés
  • Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense
  • Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF
  • CD Cieza vs. Granada CF
  • Deportiva Minera vs. FC Cartagena
  • CDA Navalcarnero vs. Real Betis
  • Salamanca UDS vs. Celta de Vigo
  • Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF
  • Xerez CD vs. Cádiz CF

Partidos del jueves 29 de octubre

  • UB Lebrijana - Getafe CF
  • At. Calatayud - CA Osasuna
  • CD At. Baleares - CD Eldense
  • UD Sanse - CD Coria
  • CD Guijuelo - R. Sporting de Gijón
  • UB Conquense - CD Castellón
  • CD Laredo - Burgos CF
  • CD Varea - FC Andorra
  • Antequera CF - Águilas FC
  • Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca CF
  • AE Prat / CF San Rafael - Athletic Club
  • At. Unión Güímar / SP. Hortaleza - Sevilla FC
  • Ribadesella CF - R. Racing Club de Santander
  • Auriense CA - RC Deportivo

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