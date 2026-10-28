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"Quizá a mí me vean como..."

Sinner explica qué le diferencia de Carlos Alcaraz: "Es más extravagante..."

El italiano ha destacado que su "rivalidad" con el murciano le hace llegar al "límite".

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso" El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"Getty

En una extensa entrevista a 'La Repubblica', Jannik Sinner, que reaparecerá en diciembre en el Six Kings Slam tras casi medio año lesionado, ha reflexionado sobre el cara a cara que mantiene con Carlos Alcaraz en el circuito desde hace varias temporadas.

Hasta este 2026 en el que las lesiones de ambos le han brindado a Alexander Zverev la posibilidad de levantar dos Grand Slams y asaltar el número 1 del mundo, el italiano y el murciano se estaban repartiendo los grandes títulos.

Eso sí, cada uno con su estilo, tal y como explica Sinner: "Las rivalidades nacen de esas diferencias: se gana y se pierde, y cada persona encuentra un motivo para identificarse con alguien que se parece a ella o con alguien a quien le gustaría parecerse. Eso es lo que hace que el tenis resulte tan fascinante".

Para el número 2 del mundo, ambos tienen personalidades y actitudes distintas, pero eso solo ayuda a que la exigencia sea máxima.

"No somos todos iguales y los contrastes nos hacen mejores. Quizá a mí me vean como el campeón disciplinado y obstinado, mientras que Carlos representa un perfil más mediterráneo y extravagante. Esa es la parte bonita: tener a alguien que te lleva al límite", ha zanjado.

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