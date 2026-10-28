El Real Madrid "se suma a las disculpas" de Mbappé con China

El conjunto blanco ha emitido un comunicado expresando sus "disculpas" con el pueblo chino tras el comentario del francés sobre un meme de Mao Zedong.

24 horas después de que se hiciera viral un comentario de Kylian Mbappé sobre un meme de Mao Zedong, de que la televisión china y diversas empresas retiraran 'rompieran' con el futbolista y de que tanto LaLiga como el futbolista pidieran perdón al pueblo chino, el Real Madrid se ha sumado a las disculpas al país asiático.

Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su página web en el que reafirma "su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas".

Además, "expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto" que le unen a China y a sus ciudadanos.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid.

El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino.

El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos.