La reflexión de Acosta sobre la rivalidad Rossi-Márquez: "Marc ha hecho mucho en pista, pero Valentino..."

El murciano compara a los dos mejores de la historia y destaca el aspecto que a cada uno le ha catapultado hacia ser una de las figuras más importantes del motor.

Marc Márquez y Valentino Rossi constituyan muy probablemente la mayor rivalidad que jamás haya visto MotoGP. Son, sin duda, las grandes figuras del motociclismo y, para más 'inri', no tienen ni mucho menos una buena relación.

Rossi, que culpa a Márquez de haber perdido el Mundial en 2015 contra Jorge Lorenzo, no ha dudado en 'atizar' al de Cervera cada vez que ha podido, incluso desde el retiro, en el que lleva ya varios años. Pedro Acosta, seguidor de ambos, los ha comparado.

El de Mazarrón ha apuntado porqué son ambos tan influyentes en el mundo del motociclismo pero se niega a elegir: "Marc ha hecho mucho en pista y Valentino ha hecho mucho a nivel mediático. Están al mismo nivel. Son los dos mejores de la historia".

Pedro compartirá 'box' con Marc el año que viene en Ducati y reconoce que se fijará en el ilerdense al principio para adaptarse: "Lo primero será adaptarme al equipo y a ver si puedo ir cogiendo poco a poco cosas de Marc".

Acosta también ha confesado los momentos duros que ha pasado en KTM mientras se le resistía la primera victoria (que llegó en Austria hace una semanas). Carmelo Morales, expiloto y hombre de confianza de Pedro, fue crucial: "Lo que yo no me podía imaginar de Carmelo es que supiera tanto de motos y que al final su opinión fuera tan válida para mí".

"Pasaban muchas cosas por mi cabeza y le llamé porque no me lo estaba pasando bien. Al menos con él me reía. Lo que empezó como un apoyo fuera de pista se convirtió en una pieza clave para entender los problemas desde una perspectiva más amplia", conlcuye Pedro en declaraciones a 'As'.

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