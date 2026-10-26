Enfado morrocotudo de Ducati: "Culpan a Marc Márquez y otros dicen cosas mucho peores"

Davide Tardozzi, jefe del equipo de Borgo Panigale, ha defendido a ultranza a su piloto después de que se le haya señalado como el instigador de la cancelación del Gran Premio de Qatar.

A falta de menos de dos semanas para que se celebre el Gran Premio de Qatar, aún se desconoce si se correrá en Losail o se cancelará la antepenúltima cita de la temporada por el conflicto bélico que yace en Oriente Medio.

En Indonesia, Marc Márquez aseguró que "carreras hay muchas; vida, sólo una", mientras que en Australia bajó una marcha y explicó que "si me lo permitís, no voy a decir nada sobre ese tema".

Al de Cervera se le ha puesto en la picota por sus palabras, y esas críticas han devenido en un cabreo monumental de Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati.

En declaraciones a 'Sky', el italiano afirmó que el '93' es el único que exterioriza lo que todos piensan: "En cuanto a Marc, sencillamente es la persona más carismática, por lo que muchos pilotos que fuera expresan opiniones incluso mucho más contundentes que las de Marc. Luego, cuando llegan a una reunión ante el organizador, se quedan callados".

"Y esto es un poco así, no tiene mayor importancia. Dicho esto, luego se le echa toda la culpa a Márquez porque es el único que se hace eco de la opinión de todos los demás pilotos. El único que tiene el valor de hablar", añadió.

Tardozzi explicó cuál es la postura de su piloto: "Otros dicen cosas mucho peores que él, mientras que él ha sido lo suficientemente inteligente como para decir: 'Intentemos mediar en el asunto, plantear situaciones que nos garanticen que haya una evacuación, un plan B, que se den todas las condiciones para que podamos correr con seguridad'. Eso es lo que ha pedido, pero ha habido muchos otros que han dicho cosas peores, pero que luego no han tenido el valor de repetirlas ante el organizador. Esto me molesta".

"He leído que se ha echado toda la culpa a Marc, como si fuera él quien no quisiera ir a Qatar. No es así. Simplemente, Marc ha pedido, como muchos otros, que haya un plan de seguridad a nivel organizativo, ni más ni menos. No ha dicho: 'No quiero ir'. Y repito, por tercera vez, que ha habido quien dijo que no iba, pero luego, ante el organizador, ya no lo volvió a decir", ha explicado.

Por último, el jefe de Ducati apuntó que la decisión final recaerá en los equipos y no en los pilotos, que sí pueden ofrecer su opinión pero no negocian directamente con los organizadores.

"Claro que hay situaciones que pueden hacer pensar que sería mejor no ir. Pero, en el momento en que haya condiciones de seguridad, un plan de evacuación y garantías de que, si pasa algo, no habrá problemas, nos vamos. Está claro que, lógicamente, es el equipo el que tiene el contrato con el organizador. Los pilotos, si se me permite la expresión, son asalariados, empleados del equipo. Por lo tanto, el organizador, más allá de escuchar la opinión de los pilotos, como es lógico, mantiene la relación con el equipo. Está claro que, a la hora de tomar decisiones, el organizador debe consultar con el equipo", zanjó.