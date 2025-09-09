Una de las mayores leyendas del tenis alucina con Alcaraz: "Es una locura..."

Andy Roddick, uno de los mejores sacadores de la historia, dice que Carlos ha dominado todos los partidos del US Open "de principio a fin".

Carlos Alcaraz ha jugado su mejor tenis en este US Open. Más sólido que nunca. Sólo cedió un set en todo el torneo y fue en la final contra Jannik Sinner. Por eso las leyendas del tenis alucinan con el nivel que está mostrando y que puede llegar a alcanzar en el futuro.

El extenista Andy Roddick, a través de las redes sociales, se ha rendido al ya seis veces ganador de Grand Slam.

"Dominó de principio a fin. Para mí, es el Grand Slam en el que le he visto más dominante... es una locura y da miedo al mismo tiempo", escribió el estadounidense, una de las mayores leyendas del tenis.

El mismo Carlos ha reconocido que este ha sido su mejor torneo. Pero no es su prime. Espera seguir mejorando para convertirse en un tenista letal.

El murciano no acudirá a la Copa Davis en Marbella y podría reaparecer en las pistas a finales de septiembre en la Laver Cup, en San Francisco. Su gran objetivo de aquí a final de temporada será la Copa de Maestros, el ATP Finals, que todavía no ha ganado.