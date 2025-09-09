Las entradas del Gran Premio de España F1 en Madrid se venderán a través de Fever: ya hay fecha

Las entradas del Gran Premio de España en Madrid ya tienen fecha de venta al público

Los fans de la Fórmula 1 podrán adquirir a través de 'Fever' las entradas para el Gran Premio de España en Madrid a partir del 23 de septiembre.

Las entradas para el Gran Premio de España 2026, en el circuito de Madring, ya tienen fecha de venta. Se podrán adquirir a través de la plataforma 'Fever' el martes 23 de septiembre y la cita ya ha puesto en marcha la lista de espera para que todos los aficionados de la Fórmula 1 puedan apuntarse.

El GP de España en Madrid ha adjudicado a la empresa 'Fever' la venta de las entradas para un evento histórico en el circuito de Madring: "'Fever' proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados".

La Fórmula 1 llegará a Madrid en septiembre del año que viene. El Gran Premio de España se celebrará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. También correrán los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Madrid compartirá calendario con Barcelona el curso que viene. Dos citas en suelo español en las que se vibrará con Fernando Alonso y Carlos Sainz, los dos pilotos españoles en la parrilla.

Más allá de la carrera

Además de la propia cita de la Fórmula 1, se habilitarán 'fanzones' en Madrid, donde se podrán disfrutar de conciertos, DJs, actividades y exposiciones relacionadas con la competición.

Madrid albergará el Gran Premio de España hasta el año 2035. Un acuerdo histórico con la Fórmula 1. Se albergará en el recinto de IFEMA y en el barrio de Valdebebas, junto al Aeropuerto Madrid Barajas. Un circuito que desde hace semanas ya está en construcción para llegar a la cita del próximo año.