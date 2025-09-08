La reflexión de Ducati sobre la oportunidad perdida de Marc Márquez de ser campeón en casa de Valentino Rossi

Davide Tardozzi, jefe de la marca de BorgoPanigale, ha destacado la evolución de su piloto, que apunta a irse con bola de campeonato de Misano.

Marc Márquez se quedó a tan solo tres puntos en Montmeló de poder llegar a Misano con la oportunidad de coronarse nueve veces campeón del mundo en 'casa' de Valentino Rossi y, curiosamente, igualando al 'Doctor'.

Es por ello que tan solo deberá sumar tres unidades a lo largo del fin de semana o será matemáticamente campeón si Alex no gana la sprint del sábado.

Eso le dejaría en bandeja ganar el campeonato en Motegi, la 'casa' de Honda, aunque conociendo al de Cervera seguro que le habría gustado serlo en la de Rossi.

Sobre ello le preguntó 'Marca' a Davide Tardozzi, jefe del equipo, que no quiso entrar en polémicas con la afición italiana.

"A nosotros no nos interesa cuándo seremos campeones; a mí me interesa ganar el Mundial", señaló.

Eso sí, confía en que al igual que en Mugello, Marc gane en Misano: "Si ganamos en Misano, para nosotros, claramente, sería lo máximo, ganar la carrera".

Paralelamente, Tardozzi elogió la evolución de Marc como piloto en los últimos años, poniendo de ejemplo su carrera del domingo en Montmeló.

"Creo que Marc este domingo dio otra demostración del campeón que es, porque supo conformarse. Los campeones también saben cuándo no deben ganar. Este domingo, la demostración de Marc fue que es un campeón de pies a cabeza, además de en pista, también en sus racionamientos", señaló.

"Marc siempre ha sido rápido, cuando estaba en 125cc, en Moto2, en MotoGP con Honda, cuando ganó los Mundiales, pero ahora está demostrando que es un campeón también en la gestión de carrera, en coger y maximizar todos los puntos en carrera", añadió.