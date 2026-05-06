El gol de Dembélé que vale una final de Champions: el PSG empata en Múnich y se medirá al Arsenal

El Balón de Oro adelantó a los de Luis Enrique cuando solo se habían consumido dos minutos de partido tras un fallo defensivo del conjunto alemán.

Tras el 5-4 de la ida de las semifinales de Champions entre París Saint-Germain y Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes, muchos creían que la vuelta en el Allianz sería otra oda al gol.

Y lo cierto es que el encuentro, por su arranque, apuntaba a ello. Apenas se habían disputado dos minutos de partido cuando el cuadro francés aprovechó un desajuste en la defensa teutona para abrir el marcador.

Kvaratskhelia conectó una gran pared con Fabián, Laimer y Upamecano saltaron a la presión y el georgiano aprovechó el hueco a sus espaldas para internarse solo en el área y brindar un balón perfecto al segundo palo para que Dembélé, completamente a merced, 'fusilara' a Neuer con su pierna izquierda.

Luis Enrique apretaba los puños y el Bayern, que ya necesitaba dos goles para igualar la eliminatoria, comenzaba con los sudores fríos.

Estos derivaron en prisas y errores, y los galos, como pez en el agua, no levantaron el pie del acelerador y gozaron de las mejores ocasiones de la primera parte.

De la primera y de la segunda, porque a pesar que los de Múnich saltaron volcados en ataque tras el paso por vestuarios, los de 'Lucho' tuvieron varias ocasiones para cerrar el pase a la final, pero Neuer sostuvo a los suyos dando vida a lo que ya empezaba a coger tinte de milagro.

El PSG cerró filas, jugó con el reloj y mantuvo la compostura, a pesar del tanto de Kane en el descuento, para certificar su pase a su segunda final consecutiva de Champions, en la que se medirá al Arsenal el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.