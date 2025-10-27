El llamativo mensaje de Bagnaia a Ducati: "No soy bueno adaptándome..."

El turinés, que se fue al suelo en la carrera de Sepang, reconció uno de sus puntos más débiles a la hora de pilotar la Ducati esta temporada.

'Pecco' Bagnaia abandonó Sepang con un sabor agridulce después de un fin de semana extraño. El piloto de Ducati recuperó buenas sensaciones durante la jornada del sábado en la 'sprint'. 'Pecco' se llevó la victoria en la carrera corta y eso le hizo 'reconciliarse' de alguna manera con la escudería.

Sin embargo, se fue al suelo en la carrera del domingo cuando rodaba tercero y eso empañó una actuación que hubiera sido muy positiva tanto para Bagnaia como para Ducati después del desastre en Australia.

Aún así, lejos de volver a tensar la cuerda con el equipo tras otro mal resultado, Bagnaia hizo autocrítica tras la carrera en Sepang: "No soy bueno adaptándome a lo que no me gusta. Es mi punto débil y, aunque estoy trabajando en ello, me cuesta mejorarlo. Así que solo intento transmitir siempre al equipo mis mejores sensaciones y los detalles que noto en la moto, y creo que estamos trabajando bien".

"Pero creo que hoy me he sentido mejor, más que estar adaptándome a la parte trasera. A partir de Austria empecé a notar más movimiento en la moto y es bastante difícil entender de dónde viene. Probamos diferentes cosas, pero nunca encontramos la solución. A veces ocurre y otras no", reconoció Bagnaia en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El italiano también hizo un apunte sobre algún extraño que hacía la moto: "Es algo muy difícil de entender. Pero yo soy el piloto y, cuando empiezo a vibrar, simplemente cierro el gas y reduzco la velocidad. Sin embargo, al equipo le resulta más difícil trabajar en ello".