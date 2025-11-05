Ducati se abre al mercado de MotoGP para 2027: "Sabemos quiénes son los mejores..."

La carrera del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en el Circuito Internacional de Chang

Gigi Dall'Igna, jefe técnico de Ducati, habla de los cambios que podría haber en ese mercado en el que todos los pilotos terminan contrato.

A finales del mundial de 2026 los bailes en el mercado de MotoGP serán brutales. Todos los pilotos terminan contrato justo antes de que cambie el reglamento y Ducati está abierto a que haya cambios. Quizá en el sitio de un Pecco Bagnaia muy cuestionado... o incluso en el asiento de Marc Márquez.

Nadie sabe qué escudería o escuderías mandarán en ese mundial con nuevas normas. Por lo que será una lotería para muchos un cambio o una renovación.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha reconocido que será un mercado importante y no ha descartado un cambio de pilotos.

Así lo dice en una entrevista a la web de MotoGP: "El 2026 será un mercado importante con casi todos los pilotos terminando su contrato actual. Sabes muy bien en este momento quiénes son los mejores pilotos del mundial y quién es el que te gustaría elegir. Aunque ahora puedo decir que estoy muy contento con los pilotos que tenemos en este momento".

Y entre esos "mejores pilotos" de la parrilla está, por supuesto, Márquez. Pero quizá no un Pecco que ha ido claramente a menos este curso. Incluso entre los últimos clasificados.

Además, los jóvenes llegan con fuerza. Fermín Aldeguer ya ha ganado con la satélite y tiene contrato con el equipo oficial italiano. También está Pedro Acosta, otro de los favoritos del paddock, que lidera el proyecto de KTM.