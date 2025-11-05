Todos terminan contrato
Ducati se abre al mercado de MotoGP para 2027: "Sabemos quiénes son los mejores..."
Gigi Dall'Igna, jefe técnico de Ducati, habla de los cambios que podría haber en ese mercado en el que todos los pilotos terminan contrato.
A finales del mundial de 2026 los bailes en el mercado de MotoGP serán brutales. Todos los pilotos terminan contrato justo antes de que cambie el reglamento y Ducati está abierto a que haya cambios. Quizá en el sitio de un Pecco Bagnaia muy cuestionado... o incluso en el asiento de Marc Márquez.
Nadie sabe qué escudería o escuderías mandarán en ese mundial con nuevas normas. Por lo que será una lotería para muchos un cambio o una renovación.
Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha reconocido que será un mercado importante y no ha descartado un cambio de pilotos.
Así lo dice en una entrevista a la web de MotoGP: "El 2026 será un mercado importante con casi todos los pilotos terminando su contrato actual. Sabes muy bien en este momento quiénes son los mejores pilotos del mundial y quién es el que te gustaría elegir. Aunque ahora puedo decir que estoy muy contento con los pilotos que tenemos en este momento".
Y entre esos "mejores pilotos" de la parrilla está, por supuesto, Márquez. Pero quizá no un Pecco que ha ido claramente a menos este curso. Incluso entre los últimos clasificados.
Además, los jóvenes llegan con fuerza. Fermín Aldeguer ya ha ganado con la satélite y tiene contrato con el equipo oficial italiano. También está Pedro Acosta, otro de los favoritos del paddock, que lidera el proyecto de KTM.