Marc Márquez desvela el pacto que hizo con su hermano cuando vio que se iban a disputar el Mundial

El eneacampeón del mundo ha sacado a la luz la conversación que tuvo con Alex en Argentina, la segunda cita del año.

Durante su intervención en 'El Hormiguero', a Marc Márquez le preguntaron por su hermano Alex y la batalla que ha mantenido con él a lo largo de la temporada.

El '93' desveló entonces la conversación y el posterior pacto al que llegó con el '73' en el segundo Gran Premio de la temporada.

"Antes de Argentina le dijo: 'Vamos a pelear carreras, ¿lo sabes no?'", arrancó el eneacampeón.

"Ahora nos daremos la mano, pero si te tengo que adelantar, te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás", prosiguió.

Entonces, se dieron la mano: "Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos y nos querremos igual".