Ahora

"Si pasa algo..."

Marc Márquez desvela el pacto que hizo con su hermano cuando vio que se iban a disputar el Mundial

El eneacampeón del mundo ha sacado a la luz la conversación que tuvo con Alex en Argentina, la segunda cita del año.

marc

Durante su intervención en 'El Hormiguero', a Marc Márquez le preguntaron por su hermano Alex y la batalla que ha mantenido con él a lo largo de la temporada.

El '93' desveló entonces la conversación y el posterior pacto al que llegó con el '73' en el segundo Gran Premio de la temporada.

"Antes de Argentina le dijo: 'Vamos a pelear carreras, ¿lo sabes no?'", arrancó el eneacampeón.

"Ahora nos daremos la mano, pero si te tengo que adelantar, te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás", prosiguió.

Entonces, se dieron la mano: "Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos y nos querremos igual".

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | Día clave con la declaración de Álvaro García Ortiz y los agentes de la UCO
  2. Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez afea una oposición "absolutamente destructiva", sin propuestas y "rendida a la ultraderecha"
  3. Mazón ante la comisión sobre la DANA: tranquilo, pasota, móvil en mano y ninguna respuesta clara
  4. Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona del PSOE"
  5. La diócesis de Getafe en tiempos de Zornoza recibió otras tres denuncias, ocultas y desconocidas hasta ahora
  6. ¿Cómo recurrir el nuevo 'tasazo' de basuras de tu ayuntamiento?