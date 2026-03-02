Ni Courtois pudo llegar: la volea de Satriano para que el Getafe asalte el Bernabéu

Un Real Madrid muy plano en ataque vuelve a perder y se queda a cuatro puntos del FC Barcelona en LaLiga. El Bernabéu pitó al equipo blanco.

Ya son dos derrotas seguidas del Real Madrid en LaLiga: Osasuna y Getafe. El liderato, en manos del Barça, a cuatro puntos. Vivió otra noche de pesadilla el equipo de Álvaro Arbeloa. Esta vez en su casa, en el Bernabéu, con un público enfadado y pitando en muchos momentos del partido.

El Getafe de José Bordalás fue una roca y disfrutó de la maravilla de Satriano en ataque. El atacante, en una volea espectacular, anotó el único gol de la noche.

El plan del Getafe en el Bernabéu fue muy claro: una línea de cinco atrás y otra por delante de cuatro. Juntos, replegados. Sin conceder espacios. Seguramente en la única contra del Madrid, Vinicius estuvo a punto de hacer el primero. David Soria le puso el pie para enviar a córner.

En una ruleta de Arda Guler que recordó a Zidane, el Madrid tuvo el segundo. Pero Soria sacó esta vez su guante.

Fue el Getafe el que se puso por delante. Con un auténtico golazo de Satriano. La cazó de volea y la puso allá donde Thibaut Courtois no podía llegar. Y eso son palabras mayores con este portero.

Arbeloa tenía que agitar el partido. Darle chispa a su equipo. El Bernabéu, con pitos, se impacientaba. Salieron al campo Rodrygo Goes, Carvajal y Dean Huijsen.

Soria evitó el gol de Rodrygo. El portero firmó un partidazo. Y fue uno de los grandes responsables de la victoria getafense en un Bernabéu que volvió a terminar muy enfadado con los suyos.