"Cometió un error, pero..."
La llamativa reflexión de Rossi sobre la sanción a Bezzecchi: "Cometió un error, pero..."
La leyenda italiana habla sobre la sanción a su compatriota después de que el piloto de Aprilia fuera descalificado del gran premio por agredir a un comisario.
El GP de República Checa ya es historia. Marc Márquez se ha llevado una victoria importantísima en Brno que le acerca a un Mundial que sigue liderando Marco Bezzecchi.
El piloto italiano ni siquiera ha podido puntuar en el circuito checo. Bezzecchi se fue al suelo en la sprint, y tras la caída, el número '72' perdió los papeles y abofeteó a uno de los comisarios que intentaba levantar su moto.
Una acción por la que el piloto italiano ha pedido perdón pero le ha costado la descalificación del gran premio. Una sanción más que justa para algunos, aunque para otros como Valentino Rossi ha sido toda una sorpresa.
La leyenda el motociclismo italiano habló sobre la polémica acción de Bezzecchi. "Creo que Marco (Bezzecchi) cometió un error, pero, sinceramente, no me esperaba que no pudiera correr. Pero así son las cosas", comentó Rossi, según recoge 'Motosan'.
La realidad es que tras dos fines de semana de pesadilla para el piloto de Aprilia, sus máximos rivales le han recortado muchos puntos. Márquez ya está a 40 del italiano, mientras que su compañero de equipo, Jorge Martín, está a tan solo ocho puntos
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