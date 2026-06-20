Terrible imagen Brno: dura agresión de Bezzecchi a un comisario tras su caída

El italiano perdió los papeles tras levantarse del suelo y empujó a un operario de pista. Acto seguido le agredió dejando una imagen tremendamente impactante.

Marco Bezzecchi ha vuelto a dejar dudas en una 'sprint'. El líder del Mundial se ha ido al suelo cuando rodaba cuarto dando una oportunidad de oro a sus perseguidores en el Mundial que no han dudado en aprovechar la situación para recortarle puntos.

Jorge Martín, segundo en la clasificación, está a 15 puntos de su compañero de equipo. Marc Márquez, que hace solos dos semanas estaba a más de cien, ahora está a 65.

Aún así, eso no ha sido lo más llamativo de la 'sprint'. En las imágenes de la retransmisión se puede apreciar como Marco Bezzecchi se levanta de la caída y corre hacia su moto. El italiano aparta de manera algo violenta a uno de los comisarios de pista que se había acercado a su moto para levantarla.

Marco, acto seguido, agrede a este mismo 'Marshall', que responde abriendo los brazos a modo de protesta por los sucedido. Una secuencia muy impactante que no deja en buen lugar al líder del Mundial después de un nuevo sábado para olvidar.