Durísima sanción a Bezzecchi por su agresión a un comisario en el GP de la República Checa

El líder del Mundial no correrá la carrera de este domingo en Brno después de ser castigado por la competición tras una terrible agresión a un operario de pista.

Marco Bezzecchi no correrá la carrera de este domingo del Gran Premio de la República Checa. La terrible imagen del italiano agrediendo duramente a un comisario de pista ha sido castigada con la prohibición de participar en la carrera.

Bezzecchi, tras irse al suelo cuando rodaba quinto, se ha levantado para ir hacia su moto. En la secuencia se aprecia como el líder del mundial empuja primero al operario de pista y luego le agrede con dureza en la cara.

La organización de MotoGP no ha querido pasar por alto este lamentable episodio y ha castigado a Bezzecchi con una sanción que le impedirá correr este domingo, lo que permitirá a sus perseguidores seguir reduciendo la ventaja con él en la clasificación general.

"Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) no participará en el Gran Premio de la República Checa. Tras su caída en la Tissot Sprint de Brno, el italiano se vio envuelto en un altercado con un comisario y fue citado a comparecer ante los comisarios de la FIM MotoGP", afirma el comunicado.

La organización sigue explicando: "El documento de los comisarios de la FIM MotoGP, que explica la suspensión de Bezzecchi para el GP de la República Checa, dice que "tras un accidente, empujaste y golpeaste a los comisarios de circuito que intentaban recuperar tu moto".

"Eso constituye una infracción del artículo 3.3.2.2, una acción 'perjudicial para los intereses del deporte'. Tras escuchar a Bezzecchi en audiencia, los comisarios de la FIM MotoGP confirmaron la sanción: la suspensión del Gran Premio de la República Checa. Esto significa que el piloto número 72 no correrá el domingo. Aprilia tiene derecho a apelar en el plazo de una hora a partir de la publicación de la sanción ", concluye el escrito.