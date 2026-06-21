Duro mensaje del jefe de Aprilia a Bezzecchi: "No es el comportamiento que debe tener un campeón"

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, habla sobre la polémica acción del piloto italiano que ha sido castigada con su descalificación del GP de la república Checa.

El GP de la República Checa ha estado cargado de polémica. En plena lucha por el Mundial, Marco Bezzecchi se volvió a caer en la sprint del sábado. Tras la caída, el líder del campeonato perdió los papeles y abofeteó al comisario que estaba intentando arrancar la moto del italiano.

Una acción, por la que el número '72' ha sido castigado duramente con la descalificación del fin de semana de Brno. El jefe de Aprilia, Massimo Rivola, ha hablado sobre esta acción de su piloto: "Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción y, como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte del piloto".

"No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo. Marco, como es normal, está decepcionado. Estos chavales pueden sufrir picos de adrenalina, pero eso no justifica para nada lo que hizo", concluyó Rivola, según recoge 'Motorsport.com'.

Esta situación puede suponer un duro golpe para Bezzecchi en el Mundial. En la carrera, Márquez se ha llevado la victoria y ya solo está a 40 puntos de él. No hay que olvidar que el de Cervera estaba a más de cien del líder. Los dos 'ceros' de Bezzecchi aprietan más que nunca este Mundial.

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