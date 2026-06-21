Se cierra el 'Caso Bezzecchi': disculpa y abrazo entre piloto y comisario tras la lamentable agresión

El corredor italiano ha querido disculparse en la mañana del domingo con el 'Marshall' con el que sufrió un desagradable episodio durante la 'sprint'.

La 'sprint' de Brno dejó un momento lamentable en la tarde del sábado cuando Marco Bezzecchi protagonizó un encontronazo con uno de los comisarios del circuito. Fruto de la ira, el italiano agredió hasta en dos ocasiones al trabajador tras irse al suelo y ver, acto seguido, al 'Marshall' tratando de levantar la Aprilia.

Por este impactante episodio, el actual líder del mundial ha sido descalificado de la carrera del domingo, lo que podría costarle el primer puesto en favor de su compañero Jorge Martín, que se encuentra a tan solo 15 puntos. También Marc Márquez comienza a levantar cabeza y se sitúa ya a 65 puntos de distancia.

Este domingo, Bezzecchi ha protagonizado también la imagen de la mañana al dirigirse al circuito, a pesar de su no participación, para abrazar y disculparse con el comisario implicado. El gesto del italiano, ha ido acompañado también de un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista".

"Lo lamento porque sé el enorme esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería ocurrir y no tiene ninguna justificación. Pido disculpas a todos, a Aprilia Racing y a todos mis aficionados", concluía el comunicado de Marco. Por su parte, el trabajador implicado también dio su punto de vista sobre lo ocurrido en 'TNT'.

Las palabras del comisario tras el incidente

"Estoy bien. En ese momento, estaba un poco en shock, y por la noche , cuando llegó toda la avalancha de aficionados que habían visto el vídeo, me sentí muy mal. Pero fue algo nuevo. Estaba muy nervioso y entiendo la situación. Hice mi trabajo, se cayó y fui a la moto y la levanté. Apreté el embrague e intenté levantarla porque seguía puesta. La moto empezó a moverse hacia adelante, así que quise bajarla y aceleró de repente", explicaba el checo.

Finalmente, concluyó de la siguiente manera: "Probablemente pensó que lo hice a propósito, pero fue solo un accidente. Luego todos vieron lo que pasó. Hace un rato vino a disculparse personalmente. Lo entiendo y le deseo lo mejor. Significa mucho para mí que se haya disculpado".

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