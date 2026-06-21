Remontada 'Made in Márquez': la increíble gesta de Marc para ganar el Gran Premio de la República Checa

El de Cervera gestionó muy bien los neumáticos y las fuerzas y consiguió adelantar a Bagnaia a pocas vueltas del final para firmar su segundo triunfo consecutivo en una carrera de domingo.

Marc Márquez es insaciable. Por mucho que el ilerdense se encargue de lanzar mensajes de calma y tranquilidad, su superioridad en la pista es innegable. Segunda victoria consecutiva que le acercan a nada más y nada menos que 40 puntos del líder del Mundial.

Marc estaba a más de cien puntos de Marco Bezzecchi hace menos de tres semanas. En el Gran Premio de la República Checa, el ilerdense se ha coronado remontando. Partió desde la cuarta plaza debido a la sanción de Bezzecchi y se puso tercero en las primeras vueltas.

Marc adelantó a Ai Ogura también al inicio y quedó en una segunda plaza que ya era un muy buen resultado. Aún así, su instinto le pudo. Márquez tenía un plan muy claro. Aguantar y en las últimas vueltas atacar. Así fue y así funcionó.

El de Ducati adelantó a Bagnaia para ponerse primero y firmar su segundo triunfo de manera consecutiva. Todo sin estar al 100% y con el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, sumando un total de cero puntos este fin de semana. Marc ya es cuarto en el Mundial y, aunque lo niegue, cada vez es más candidato al título.