La Audiencia Nacional mantiene de momento a Jordi Pujol en el juicio pese a su estado de salud

Los detalles Aunque su presencia en el juicio estaba en duda dado su delicado estado de salud, el tribunal de momento ha resuelto no apartar al expresident catalán, de 95 años.

El juicio a la familia Pujol arranca, de momento, con la presencia de Jordi Pujol padre, aunque mediante videoconferencia, desde su casa de Barcelona. Su participación estaba en duda dado el delicado estado de salud del expresidente catalán, de 95 años, que recibió el alta recientemente, tras pasar cinco días ingresado en una clínica de Barcelona. Finalmente, sin embargo, la Audiencia Nacional ha decidido, tras su comparecencia telemática y la intervención de los médicos, no apartarle del proceso, al menos por ahora.

Durante su intervención de este lunes, el exdirigente catalán no ha dicho en ningún momento que no quiera estar presente en el juicio. En concreto, según fuentes presentes en su comparecencia a puerta cerrada -así lo ha decidido el tribunal por razones de intimidad y para salvaguardar su imagen-, Pujol ha expresado que "no se encuentra bien, pero que está a disposición del tribunal".

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, de hecho ha manifestado que es su derecho poder seguir esas sesiones. Como Pujol tiene que declarar en unos meses, se volverá a valorar entonces si está en condiciones de hacerlo. Tanto él como sus hijos afrontan desde este lunes el juicio sobre el origen de la millonaria fortuna que tuvieron oculta durante décadas en Andorra. Ellos siempre han defendido que es fruto de una buena inversión de la herencia familiar, pero la Fiscalía sostiene que su origen es la corrupción.

En este contexto, el expresident de la Generalitat tenía que declarar por videoconferencia desde su domicilio para que se valorase si podía ser juzgado, después de que los forenses determinaran que sufre un deterioro cognitivo que le impediría seguir las sesiones. Para él, la Fiscalía pide nueve años de cárcel.

Para sus siete hijos, Anticorrupción pide penas que van entre los ocho a los 29 años de cárcel: en concreto, a Jordi Pujol Ferrusola le pide 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, mientras que a Josep Pujol Ferrusola 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública.

En el caso del resto de hermanos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola) la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo. En el juicio también están acusados la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, para la que se reclaman 17 años de cárcel, y otras 14 personas, la mayoría empresarios que habrían pagado mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

