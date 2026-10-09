La llamativa reflexión de Ducati sobre Márquez y la pelea por el Mundial: "Es el campeonato más difícil..."

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería italiana, se encomienda a la mentalidad de Marc y a su capacidad de competir en un Mundial en el que, con otros pilotos, quizás no estarían en la pelea por el título.

Marc Márquez está peleando por un Mundial que tenía prácticamente perdido hace cinco meses. El ilerdense llegó a estar a cien puntos del líder y, en cuestión de varias carreras, ha culminado una remontada que le permite, a día de hoy, estar a tan solo dos puntos de Jorge Martín, primer clasificado.

Todo en un año en el que la Ducati ya no es tan dominante. Prueba de ello es el rendimiento de los otros pilotos de la parrilla. Fabio Di Giannantonio es el siguiente piloto Ducati en la clasificación después de Marc. Ocupa la sexta plaza.

Las Aprilia son las grandes dominadoras y Márquez se está sabiendo sobreponer a esa diferencia mecánica y a su estado físico, aún sin poder dar el 100% por esas continuas molestias en el hombro. El mérito de que Marc esté peleando por el título tiene un valor inmenso y en Ducati son conscientes de ello.

"Cada campeonato es distinto y probablemente este es el más difícil al que nos hemos enfrentado porque todo está más apretado, ganamos algunas carreras, pero ellos están yendo superrápido y no será fácil. Nuestros competidores en Mugello nos sacaban muchos puntos; ha sido difícil alcanzarlos,, y en esoes el mejor y es el que nos está empujando a creer y aquí estamos", asegura Gigi Dall'igna en declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'.

El jefe de Ducati analiza la pelea entre Martín y Márquez: "Jorge es un piloto que habitualmente no suele cometer grandes errores en el final de temporada y eso es una ventaja para él. Pero Marc Márquez está acostumbrado a pelear por el campeonato y sabe lo que tiene que hacer".

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